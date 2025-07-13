Fars: президент Ирана был ранен в результате израильского удара 16 июня

Президент Ирана Масуд Пезешкиан был ранен в ногу в результате израильского удара 16 июня, целью которого была ликвидация присутствовавших на заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана, которое проходило на нижних этажах здания в западной части Тегерана, пишет иранское агентство Fars, ассоциированное с "Корпусом стражей исламской революции".

На этом заседании, помимо Пезешкиана, также присутствовали спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи и другие высокопоставленные должностные лица.

В публикации Fars утверждается, что ВВС ЦАХАЛа сбросили на здание не менее шести авиабомб – причем так, чтобы заблокировать пути эвакуации и нарушить циркуляцию воздуха.

Сценарий атаки сравнивается с действиями ВВС ЦАХАЛа 27 сентября 2024 года, когда в районе Харет-Хрейк (Дахия, южный Бейрут, Ливан) был ликвидирован генеральный секретарь "Хизбаллы" Хасан Насралла.

В ходе 12-дневной войны ЦАХАЛ ликвидировал военное командование Ирана, в том числе КСИР, а также ученых-атомщиков. При этом власти Израиля декларировали, что политическое руководство Ирана не является целью атак. Если Пезешкиан и был ранен или травмирован в результате одной из израильских атак, то это ранение не было серьезным – уже 22 июня, еще до окончания войны он позировал перед камерами в Тегеране.