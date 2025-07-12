Арагчи: если США хотят вернуться к переговорам с Ираном, они должны пообещать, что атак больше не будет
время публикации: 12 июля 2025 г., 18:27 | последнее обновление: 12 июля 2025 г., 19:03
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран будет готов вернуться к переговорам по своей ядерной программе только в том случае, если США гарантируют, что "эта программа больше не подвергнется никаким атакам".
Об этом Арагчи сказал в Тегеране, выступая перед иностранными дипломатами.
Глава иранского МИДа добавил: "Если США и другие страны хотят вернуться к переговорам с Ираном, Тегеран должен получить твердое обещание, что подобное больше не повторится".
Ссылки по теме