Арагчи: если США хотят вернуться к переговорам с Ираном, они должны пообещать, что атак больше не будет

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран будет готов вернуться к переговорам по своей ядерной программе только в том случае, если США гарантируют, что "эта программа больше не подвергнется никаким атакам".

Об этом Арагчи сказал в Тегеране, выступая перед иностранными дипломатами.

Глава иранского МИДа добавил: "Если США и другие страны хотят вернуться к переговорам с Ираном, Тегеран должен получить твердое обещание, что подобное больше не повторится".