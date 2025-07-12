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Ближний Восток

Арагчи: если США хотят вернуться к переговорам с Ираном, они должны пообещать, что атак больше не будет

США
Иран
время публикации: 12 июля 2025 г., 18:27 | последнее обновление: 12 июля 2025 г., 19:03
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи
AP Photo/Hassan Ammar

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран будет готов вернуться к переговорам по своей ядерной программе только в том случае, если США гарантируют, что "эта программа больше не подвергнется никаким атакам".

Об этом Арагчи сказал в Тегеране, выступая перед иностранными дипломатами.

Глава иранского МИДа добавил: "Если США и другие страны хотят вернуться к переговорам с Ираном, Тегеран должен получить твердое обещание, что подобное больше не повторится".

Ближний Восток
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