В Иране подтвердили гибель еще одного ученого-ядерщика в результате атаки Израиля

Декан факультета ядерной инженерии университета Шахида Бехешти Абдольхамид Минучехр погиб в результате атаки Израиля по территории Ирана, передает иранское агентство Mehr.

Ранее иранские СМИ сообщали о гибели Ферейдуна Аббаси – иранского ученого-ядерщика, который занимал пост главы Организации по атомной энергии с 2011 по 2013 год. Но официально это пока не подтверждено.

Также сообщается, что погиб ученый-ядерщик Мохаммад Мехди Техранчи.