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Ближний Восток

В Иране подтвердили гибель еще одного ученого-ядерщика в результате атаки Израиля

Иран
время публикации: 13 июня 2025 г., 05:46 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 05:48
В Иране подтвердили гибель еще одного ученого-ядерщика в результате атаки Израиля
AP Photo/Mehr News Agency, Majid Asgaripour

Декан факультета ядерной инженерии университета Шахида Бехешти Абдольхамид Минучехр погиб в результате атаки Израиля по территории Ирана, передает иранское агентство Mehr.

Ранее иранские СМИ сообщали о гибели Ферейдуна Аббаси – иранского ученого-ядерщика, который занимал пост главы Организации по атомной энергии с 2011 по 2013 год. Но официально это пока не подтверждено.

Также сообщается, что погиб ученый-ядерщик Мохаммад Мехди Техранчи.

Ближний Восток
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