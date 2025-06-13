Опубликован текст обращения Хаменеи к иранцам после ударов ЦАХАЛа

Иранское информационное агентство ISNA опубликовало текст обращения к иранцам от верховного лидера Али Хаменеи.

Полный текст заявления Хаменеи: "В ответ на преступление, совершённое сегодня утром сионистским режимом против нашей любимой страны, верховный лидер Исламской революции аятолла Хаменеи направил послание великому иранскому народу. Текст послания следующий: Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Великий иранский народ! Сегодня на заре сионистский режим совершил грязное и кровавое преступление на нашей земле, вновь обнажив свою злобную суть, атаковав жилые районы. Этот режим должен ожидать сурового наказания. Непременно, сильная рука Вооружённых сил Исламской Республики даст ему отпор, да будет на то воля Аллаха. В результате ударов врага были убиты ряд командиров и учёных, однако их преемники и товарищи незамедлительно приступят к выполнению своих задач, с помощью Аллаха. Этим преступлением сионистский режим сам подписал себе горькую и мучительную судьбу – и непременно испытает её на себе."