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Ближний Восток

В Тегеране горит штаб КСИР. Называются имена военных лидеров Ирана, которые могли быть убиты

Иран
время публикации: 13 июня 2025 г., 04:47 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 04:58
В Тегеране горит штаб КСИР. Называются имена военных лидеров Ирана, которые могли быть убиты
AP Photo/Vahid Salemi

Из Тегерана сообщают о пожаре в командном центре "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) после ударов израильских ВВС.

Судя по сообщениям СМИ, одновременно в своих квартирах были атакованы высокопоставленные командиры КСИР.

Проиранские паблики пишут: поступило неподтвержденное официально сообщение о гибели командующего КСИР Хоссейна Салами, поступило неподтвержденное официально сообщение о гибели начальника штаба вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери.

Сообщается о гибели Ферейдуна Аббаси – иранского ученого-атомщика, который занимал пост главы Организации по атомной энергии с 2011 по 2013 год. Но официально это пока не подтверждено.

Ближний Восток
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