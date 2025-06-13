В Тегеране горит штаб КСИР. Называются имена военных лидеров Ирана, которые могли быть убиты

Из Тегерана сообщают о пожаре в командном центре "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) после ударов израильских ВВС.

Судя по сообщениям СМИ, одновременно в своих квартирах были атакованы высокопоставленные командиры КСИР.

Проиранские паблики пишут: поступило неподтвержденное официально сообщение о гибели командующего КСИР Хоссейна Салами, поступило неподтвержденное официально сообщение о гибели начальника штаба вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери.

Сообщается о гибели Ферейдуна Аббаси – иранского ученого-атомщика, который занимал пост главы Организации по атомной энергии с 2011 по 2013 год. Но официально это пока не подтверждено.