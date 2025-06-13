Подтверждена гибель двух иранских ученых-ядерщиков в результате удара ЦАХАЛа

Иранские СМИ сообщают о гибели Ферейдуна Аббаси – иранского ученого-ядерщика, который занимал пост главы Организации по атомной энергии с 2011 по 2013 год. Но официально это пока не подтверждено.

Также сообщается, что погиб ученый-ядерщик Мохаммад Мехди Техранчи.

При этом опровергаются сообщения о гибели начальника штаба вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери. Утверждается, что во время атаки он находился в укрытии и не пострадал.