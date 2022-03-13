"Тасним": в Иракском Курдистане были атакованы базы "Мосада"
Как утверждает иранское агентство "Тасним" со ссылкой на иракские СМИ и собственные источники, среди целей ракетного удара по Эрбилю, помимо американских объектов, были две тренировочные базы израильской службы внешней разведки "Мосад".
По данным агентства, в общей сложности было задействованы 14 122-миллиметровых ракет "Град". Атаке подверглись Международный аэропорт Эрбиля, где базируются американские военнослужащие, а также консульство США в столице Курдского автономного района Ирака.
Согласно "Тасним", в аэропорту возник пожар, авиасообщение было прервано. Это противоречит заявлению администрации, согласно которому, аэропорт не пострадал и обстрел не повлек за собой нарушения авиасообщения.
США утверждают, что ракеты были запущены с иранской территории. По первоначальной информации, обстрелу подверглось новое здание консульства, работа в котором еще не началась. Граждане США при атаках не пострадали, но неясно, пострадало ли консульство – об этом поступают противоречивые данные.
Несколько дней назад Корпус стражей Исламской революции выступил с заявлением, в котором обещал отомстить Израилю за двух высокопоставленных офицеров, погибших 7 марта при бомбежке в окрестностях Дамаска.
"Полковники КСИР Эхсан Карбалайпур и Мортеза Саибнеджад стали шахидами, ответственность за их гибель несет сионистский режим, нанесший ракетный удар по Дамаску. Сионисты ответят за свои преступления", - говорилось в заявлении.
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