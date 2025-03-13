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Ближний Восток

Исследователь: в распоряжении хуситов появились новые виды БПЛА

Беспилотники
Хуситы
Йемен
Вооружения
время публикации: 13 марта 2025 г., 15:58 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 15:58
Исследователь: в распоряжении хуситов появились новые виды БПЛА
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Таймур Хан, исследователь из британской группы Conflict Armament Research, побывавший в Йемене, убедился, что в распоряжении хуситов есть БПЛА с электродвигателями, которые используют в качестве источника энергии водородные топливные элементы.

Применение таких элементов делает двигатели БПЛА менее шумными и менее нагревающимися. Кроме того, их использование позволяет значительно увеличить дальность полета.

"Это может потенциально дать хуситам элемент неожиданности против вооруженных сил США или Израиля", – пояснил Хан изданию The New York Times.

Группа Conflict Armament Research специализируется на идентификации и отслеживании вооружений и боеприпасов, применяемых в ходе боевых действий по всему миру.

Данная информация особенно важна на фоне объявления хуситами о возобновлении "морской блокады" Израиля и их подготовки к возобновлению ударов по Израилю. За последние полтора года хуситы многократно атаковали Израиль, применяя баллистические ракеты, крылатые ракеты и БПЛА.

Ближний Восток
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