Хуситы объявили о возобновлении "морской блокады" Израиля

Йеменская террористическая организация "Ансар Аллах" (хуситы) объявила о возобновлении "морской блокады" Израиля, в рамках которой будут атакованы корабли в Красном и Аравийском морях, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе.

Представитель вооруженных сил йеменской террористической организации "Ансар Аллах" Яхья Сари заявил, что будет атаковано любое израильское судно, которое попытается обойти запрет на передвижение в указанных районах.

Свои атаки хуситы обещают продолжать до тех пор, пока не возобновится поставка гуманитарной помощи в сектор Газы.