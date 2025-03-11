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Ближний Восток

Хуситы объявили о возобновлении "морской блокады" Израиля

Хуситы
время публикации: 11 марта 2025 г., 23:30 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 23:44
Хуситы объявили о возобновлении "морской блокады" Израиля
AP

Йеменская террористическая организация "Ансар Аллах" (хуситы) объявила о возобновлении "морской блокады" Израиля, в рамках которой будут атакованы корабли в Красном и Аравийском морях, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе.

Представитель вооруженных сил йеменской террористической организации "Ансар Аллах" Яхья Сари заявил, что будет атаковано любое израильское судно, которое попытается обойти запрет на передвижение в указанных районах.

Свои атаки хуситы обещают продолжать до тех пор, пока не возобновится поставка гуманитарной помощи в сектор Газы.

Ближний Восток
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