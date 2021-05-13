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NEWSru.co.il :: Ближний Восток13 мая 2021 г., 13:20

Источники: ЦАХАЛ наносит удары по домам Ханийи и других лидеров ХАМАСа

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Источники: ЦАХАЛ наносит удары по домам Ханийи и других лидеров ХАМАСа

Израильский блогер "Абу Али" со ссылкой на источники в секторе Газы пишет в своем Telegram-канале, что ВВС Израиля нанесли удар по дому главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи в лагере беженцев Шати (к северо-западу от города Газа, около побережья Средиземного моря). Сам Ханийя в настоящее время находится со своими ближайшими родственниками в Катаре.

Сообщается также, что ВМС ЦАХАЛа обстреляли электрогенератор около дома Ханийи в Шати.

В Хан-Юнисе, в районе Ибсана, на юге сектора Газы, ударом с воздуха уничтожен дом официального представителя ХАМАСа Самара Абу Дакки.


Судя по всему, ЦАХАЛ продолжит наносить удары по домам лидеров ХАМАСа в секторе Газы.

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