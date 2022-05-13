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NEWSru.co.il :: Ближний Восток13 мая 2022 г., 12:49

В Египте освобождены трое израильтян, задержанных ранее по подозрению в контрабанде

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В аэропорту Шарм аш-Шейха

5 мая в Шарм аш-Шейхе по подозрению в контрабанде были задержаны трое молодых израильтян, имеющих также американское гражданство, которые привезли в Египет 55 пальто, напоминающих военные шинели.

После допроса задержанных перевели в Суэц, а оттуда – в Каир, пишет египетское издание "Аль-Мунтасаф".

В сообщении сказано, что 7 мая по решению суда задержанные были освобождены из-под стражи.


Адвокат Мордехай Цивин, занимавшийся этим делом, сообщает, что проблема была решена в том числе благодаря вмешательству сатмарского раввина Хиду Вайса из Антверпена, который занимается подобными вопросами, помогая не только евреям, но и арабам.

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