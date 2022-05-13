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NEWSru.co.il :: Ближний Восток13 мая 2022 г., 15:49

Скончался президент ОАЭ Халифа бин Заид аль-Нахайян

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Президент ОАЭ Халифа бин Заид аль-Нахайян скончался 13 мая в возрасте 73 лет. В Объединенных Арабских Эмиратах объявлен 40-дневный траур, во время которого государственные флаги будут приспущены; на три дня будет приостановлена деятельность министерств, учреждений и предприятий.


В соответствии с конституцией ОАЭ временно исполнять обязанности президента будет вице-президент и премьер-министр шейх Мухаммад Рашид аль-Мактум, правитель эмирата Дубай.

Халифа бин Заид аль-Нахайян считался одним из лидеров, приведших ОАЭ к большим переменам, произошедшим в стране. В 2014 году он перенес тяжелый инсульт, после которого отошел от управления государством. Фактически последние 8 лет "у руля" ОАЭ стоял наследный принц Абу-Даби Мохаммед бин Заид аль-Нахайян.

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