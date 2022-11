В результате теракта в Стамбуле погибли шесть человек, более 80 ранены

В результате теракта в центре Стамбула погибли шесть человек, и еще 81 человек были ранены. Новые данные СМИ сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, побывавший на месте взрыва.

Он повторил, что речь идет о террористической атаке, а исполнительницей теракта, скорее всего, была женщина. "Кто бы ни стоял за этим нападением, он ответит за это, даже если попытается сбежать на другой конец земли", - заявил Фуат Октай во время брифинга на месте теракта.

Взрыв на пешеходной улице Истикляль в европейской части Стамбула прогремел в 16:20 по местному времени. В этом районе обычно много туристов.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что у сотрудников консульства в Стамбуле нет информации о пострадавших в результате израильтянах.

Опасаясь, что сообщения с места теракта, могут помешать расследованию, национальный совет по радио и телевидению (RTÜK) наложил запрет на публикацию данных о взрыве и трансляцию видеоизображений с места происшествия. Позднее был выпущен также судебный запрет на публикацию любых подробностей.

Президент Турции Тайип Эрдоган перед вылетом в Индонезию, будучи уже в аэропорту, заявил, что взрыв в Стамбуле был терактом. Он назвал эту атаку попыткой "захватить Турцию с помощью террора", а также пообещал, что все причастные к этому нападению понесут наказание.

Турецкие телеканалы HalkTV и OdaTV показали фотографию женщины, подозреваемой в причастности к теракту в Стамбуле. На фотографии запечатлена женщина в камуфляжных брюках и хиджабе. Однако, как отмечает Раджеп Сойлу, глава турецкого бюро издания Middle East Eye, хиджаб надет неправильно, так как он не прикрывает шею женщины.

Here is woman that is suspected to have taken part in the Istiklal explosion/attack according to HalkTV and OdaTV reports



She is wearing camouflaged pants and a headscarf but her neck is visible.



The earlier footage showed a bag exploded. Not a suicide bomb pic.twitter.com/CZwTsnG82W