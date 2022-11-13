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    Ближний Восток

    В результате теракта в Стамбуле погибли шесть человек, более 80 ранены

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    В результате теракта в Стамбуле погибли шесть человек, более 80 ранены
    AP Photo/Francisco

    В результате теракта в центре Стамбула погибли шесть человек, и еще 81 человек были ранены. Новые данные СМИ сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, побывавший на месте взрыва.

    Он повторил, что речь идет о террористической атаке, а исполнительницей теракта, скорее всего, была женщина. "Кто бы ни стоял за этим нападением, он ответит за это, даже если попытается сбежать на другой конец земли", - заявил Фуат Октай во время брифинга на месте теракта.

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    Взрыв на пешеходной улице Истикляль в европейской части Стамбула прогремел в 16:20 по местному времени. В этом районе обычно много туристов.

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    Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что у сотрудников консульства в Стамбуле нет информации о пострадавших в результате израильтянах.

    Опасаясь, что сообщения с места теракта, могут помешать расследованию, национальный совет по радио и телевидению (RTÜK) наложил запрет на публикацию данных о взрыве и трансляцию видеоизображений с места происшествия. Позднее был выпущен также судебный запрет на публикацию любых подробностей.

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    Президент Турции Тайип Эрдоган перед вылетом в Индонезию, будучи уже в аэропорту, заявил, что взрыв в Стамбуле был терактом. Он назвал эту атаку попыткой "захватить Турцию с помощью террора", а также пообещал, что все причастные к этому нападению понесут наказание.

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    Турецкие телеканалы HalkTV и OdaTV показали фотографию женщины, подозреваемой в причастности к теракту в Стамбуле. На фотографии запечатлена женщина в камуфляжных брюках и хиджабе. Однако, как отмечает Раджеп Сойлу, глава турецкого бюро издания Middle East Eye, хиджаб надет неправильно, так как он не прикрывает шею женщины.

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