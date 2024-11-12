Хуситы сообщили об ударе по американскому авианосцу в Аравийском море

Представитель вооруженных сил йеменских хуситов Яхья Сариа заявил о нанесении удара по американскому авианосцу "Авррам Линокольн" в Аравийском море.

По словам Сарии, атака была осуществлена с использованием ударных БПЛА.

Отметим, что силы западной коалиции атакуют объекты боевиков "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене третий день подряд. В ночь на 12 ноября ВВС США и Великобритании нанесли удары в районе Аль-Фаза в Ходейде.