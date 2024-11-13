Власти РФ заявили Израилю о недопустимости ударов по целям рядом с авиабазой "Хмеймим"

Спецпредставитель президента РФ в Сирии Александр Лаврентьев в интервью РИА Новости сообщил что российской стороной Израилю было передано "представление", в котором подчеркивалась недопустимость ударов по целям рядом с авиабазой "Хмеймим", контролируемой российскими военными, так как подобные действия могут угрожать жизни российских военнослужащих.

Судя по заявлению Лаврентьева, "представление" было передано Израилю после того, как 17 октября ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по складу боеприпасов "Хизбаллы" около портового города Латакия, на северо-западе Сирии.

"Израиль действительно нанес один авиаудар в непосредственной близости от Хмеймима. То есть он не наносил удар непосредственно по авиабазе, потому что это, естественно, имело бы очень негативные последствия, в том числе и для Израиля. Это они прекрасно понимают. По некоторым данным, удар был нанесен по какому-то складу, помещению", – сказал Лаврентьев.

Александр Лаврентьев также заверил, что российская авиабаза в Сирии "Хмеймим" не используется для поставок Ираном оружия "Хизбалле" в Ливане. По его словам, в "Хмеймим" увеличилось количество иранских рейсов с гуманитарной помощью.

Отметим, что с октября 2023 года в "Хмеймим" заметно возросло число авиарейсов, осуществляемых грузовыми самолетами иранского "Корпуса стражей исламской революции". Российская сторона уверяет, что речь идет исключительно о гуманитарных грузах. Однако сирийская оппозиция не раз сообщала о доставке оружия и боеприпасов, а также о вывозе вооружений на склады в окрестностях "Хмеймим".