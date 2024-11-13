ООН обвиняет Израиль в нарушении условий перемирия на границе с Сирией

Cилы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах (UNDOF) обвиняют Израиль в серьезном нарушении условий перемирия с Сирией, установленного полвека назад, после окончания Войны Судного дня. Об этом сообщает BBC.

Согласно публикации, несколько месяцев назад Израиль приступил к возведению новых фортификационных сооружений на западной стороне занимаемой UNDOF буферной зоны. Речь идет о насыпях и рвах, ширина которых достигает шести метров.

Большая часть работ, проводимых под прикрытием бронетехники, ведется на территории, контролируемой Израилем. Однако в нескольких точках укрепления проникают в буферную зону – не более, чем на два метра. Это нарушение вызвало возмущение правительства Сирии.

При этом глава миротворческой миссии Бернард Ли в беседе с корреспондентом BBC признал, что заблаговременное строительство подобных заграждений на границе с сектором Газы могло бы предотвратить нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября. Транспорт боевиков не смог бы преодолеть рвы.