Эрдоган объявил о разрыве связей с Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после завершения визитов в Саудовскую Аравию и Азербайджан провел брифинг для находящихся на борту самолета журналистов. Одной из главных тем его выступления стали отношения с Израилем.

Как сообщает агентство Anadolu, глава государства отметил, что Турция заняла в отношении "израильских преступлений" самую жесткую позицию – в том, что касается помощи палестинцам, антиизраильским шагам на международной арене и разрыве экономических отношений с Израилем.

Эрдоган подтвердил решимость Анкары к разрыву связей с Израилем на фоне его действий в секторе Газа. "Турция прекратила торговлю и связи с Израилем, в этом вопросе поставлена точка. Мы до конца будем поддерживать Палестину в ее справедливой борьбе"

Турецкий лидер выразил надежду, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом изменит подход в отношении ближневосточного региона. "Поступающие сообщения могут вызывать у нас беспокойство, нам нужно дождаться января, когда администрация придет к власти", – отметил он.

"Поставки оружия Израилю лишь увеличивают его агрессивность. Пока Израиль не остановят, ситуация в Ливане и Палестине продолжит ухудшаться", – заявил он, отметив, что Израиль угрожает и Сирии, ослабленной внутренней нестабильностью.

Напомним, что в мае 2024 года Турция ввела эмбарго на экспорт в Израиль. Этим воспользовались торговцы из Палестинской автономии, позволявшие за определенный процент заказывать товары из Турции на свое имя, а затем "перепродававшие" их израильским покупателям.

В конце октября правительство Турции приняло решение, требующее от торговцев получать от министерства экономики Палестинской автономии справку, что заказываемый ими груз действительно предназначен для Палестинской автономии.