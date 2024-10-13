"Голос Америки": израильские бомбардировки оставили "Хизбаллу" без денег

Как передает "Голос Америки" со ссылкой на американских и ливанских экспертов, в результате ударов ЦАХАЛа была практически уничтожена финансовая структура террористической группировки "Хизбалла" – "Аль-Кард аль-Хасан", известная также как AQAH.

Она была создана в 1982 году как благотворительная организация "Хизбаллы", однако за прошедшие десятилетия превратилась по сути в теневой банк, не имеющий лицензии, но задействовавший множество отделений, через которые проходили сотни миллионов долларов. Санкции против "Аль-Кард аль-Хасан" были введены США еще в 2007 году.

Сообщения о том, что в результате ударов ВВС ЦАХАЛа была уничтожена значительная часть запасов наличных группировки, появились в СМИ вскоре после удара по подземному командному центру "Хизбаллы", унесшему жизнь главаря террористов Хасана Насраллы.

Профессор Американского университета Бейрута Хилаль Хашан рассказал "Голосу Америки", что большинство филиалов AQAH были разбомблены, в результате чего группировка столкнулась с финансовым кризисом: ей нечем платить активистам, ставшим беженцами.

Бывший чиновник министерства обороны и государственного департамента США Дэвид Ашер отметил, что "Хизбалла" теряет доступ к легальной банковской системе Ливана, а те банкиры, кто может себе это позволить, бежали из страны, опасаясь израильских ликвидаций.

Израиль перекрыл еще один канал финансирования "Хизбаллы" – самолетами с наличными из Ирана. Он фактически ввел воздушную блокаду Ливана, сообщив, что не позволит использовать Международный аэропорт Бейрута для оказания помощи группировке.

В то же время, отмечает Хашан, финансовый кризис не заставит "Хизбаллу" прекратить военные действия. Ее боевики обладают и мотивацией, и ресурсами. "При наличии религиозного рвения деньги не главное", – отмечает он.