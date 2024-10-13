Глава МИД Ирана: "У нас нет красных линий, США создают угрозу для своих солдат"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, неделю назад посетивший Дамаск, прибыл с визитом в Багдад. Визиты в Ирак и Сирию последовали на фоне израильских угроз дать ответ на удар, нанесенный Ираном по еврейскому государству.

"В последние дни мы приложили огромные усилия, чтобы не допустить региональной войны. В то же время должен ясно заявить: когда речь идет о защите нашего народа и наших интересов, для Ирана не существует красных линий", – написал министр в социальной сети Х.

В том же заявлении Арагчи выступает и с угрозами в адрес США: "США доставляет в Израиль рекордное количество вооружений. Теперь они направляют военнослужащих управлять системами ПВО в Израиле. Это создает угрозу для американских солдат".

На совместной пресс-конференции с иракским коллегой Фуадом Хусейном глава МИД Ирана заявил, что Иран полностью готов к возможной войне, но стремится к миру. По его словам, официальный Тегеран продолжит региональные консультации с целью помочь жителям Газы и Ливана.