x
13 октября 2024
|
последняя новость: 19:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 октября 2024
|
13 октября 2024
|
последняя новость: 19:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Глава МИД Ирана: "У нас нет красных линий, США создают угрозу для своих солдат"

время публикации: 13 октября 2024 г., 19:01 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 19:08
Глава МИД Ирана: "У нас нет красных линий, США создают угрозу для своих солдат"
AP Photo/Anmar Khalil

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, неделю назад посетивший Дамаск, прибыл с визитом в Багдад. Визиты в Ирак и Сирию последовали на фоне израильских угроз дать ответ на удар, нанесенный Ираном по еврейскому государству.

"В последние дни мы приложили огромные усилия, чтобы не допустить региональной войны. В то же время должен ясно заявить: когда речь идет о защите нашего народа и наших интересов, для Ирана не существует красных линий", – написал министр в социальной сети Х.

В том же заявлении Арагчи выступает и с угрозами в адрес США: "США доставляет в Израиль рекордное количество вооружений. Теперь они направляют военнослужащих управлять системами ПВО в Израиле. Это создает угрозу для американских солдат".

На совместной пресс-конференции с иракским коллегой Фуадом Хусейном глава МИД Ирана заявил, что Иран полностью готов к возможной войне, но стремится к миру. По его словам, официальный Тегеран продолжит региональные консультации с целью помочь жителям Газы и Ливана.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 13 октября 2024

NBC News: Власти США просят Израиль, чтобы ответный удар по Ирану был "пропорциональным"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 октября 2024

США еще не приняли окончательное решение о размещении батарей THAAD в Израиле
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 октября 2024

Иракские боевики заявили о двух ударах по северу Израиля с применением БПЛА