"Аль-Маядин": Насралла получил "послание" от Синуара

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", объявил, что генсек "Партии Аллаха" Хасан Насралла получил "послание" от главы политбюро ХАМАСа Яхьи Синуара.

Согласно указанному источнику, в этом послании Синуар поблагодарил Насраллу за "соболезнования" в связи с гибелью Исмаила Ханийи (ликвидирован в Тегеране 31 июля 2024 года), а также за "солидарность" с палестинским "сопротивлением". Синуар заверил Насраллу, что ХАМАС продолжит "идти по пути верность крови мучеников".

Когда было направлено послание и каким образом оно было передано, неизвестно.

Яхья Синуар. Краткая биография

Яхья Синуар родился в 1962 году в Хан-Юнисе, окончил Исламский университет в Газе. Впервые был арестован за террористическую деятельность в 1982 году. В 1988 году был в числе основателей "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАСа. Несет ответственность за множество терактов и казни десятков жителей Газы, обвиненных в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Синуар был приговорен к 450 годам заключения, но провел в тюрьме 22 года и вышел на свободу в 2011 году в рамках "сделки Шалита".

Долгое время Синуар не занимал политических постов, однако отвечал за координацию между политическим руководством и военным крылом группировки. Он считался неформальным лидером боевиков ХАМАСа, по популярности почти не уступая Мухаммаду Дэйфу.

Как и Дэйф, Синуар пережил несколько попыток ликвидации. В июле 2014 года, в ходе операции "Нерушимая скала", его дом был полностью разрушен израильскими ВВС. Однако сам Яхья Синуар уцелел.

Его младший брат Мухаммад Синуар является одним из лидеров "Бригад Изаддина аль-Касама". Он также пережил несколько попыток покушения.

Братья Синуар активно участвовали в разработке стратегии туннельной и ракетной войны против Израиля.

Назначение Яхьи Синуара в феврале 2017 года на пост главы правительства ХАМАСа в Газе шло вразрез с попытками налаживания диалога между "Исламским движением сопротивления" и "Организацией освобождения Палестины". Многими в Палестинской автономии этот выбор ассоциировался с неизбежностью скорой войны между ХАМАСом и Израилем.

В марте 2021 года Яхья Синуар был переизбран на пост главы ХАМАСа в Газе. Он победил в четвертом раунде с перевесом в несколько голосов своего главного соперника Низара Аудаллу, бывшего советника идеолога группировки шейха Ахмада Ясина.

В августе 2024 года, после того, как в Тегеране был ликвидирован Исмаил Ханийя, Яхья Синуар был объявлен новым главой политбюро ХАМАСа.

Хасан Насралла. Краткая справка

Хасан Насралла родился в Бейруте, по разным данным 31 августа 1960 года или 28 ноября 1959 года, старший из девяти детей в семье. В 15 лет вступил в военизированную шиитскую группировку "Амаль". В 1977 году отправился в религиозное училище в Ан-Наджафе (Ирак), но через год был выслан за экстремистскую деятельность.

В 1980 году вошел в политическое руководство "Амаль", после начала ливано-израильской войны 1982 года оставил "Амаль" и вступил в "Хизбаллу". В 1992 году после ликвидации лидера "Хизбаллы" Аббаса аль-Мусауи был в первый раз избран на пост генерального секретаря "Партии Аллаха". С тех пор многократно переизбирался на этот пост.

Хасан Насралла женат, в семье родились пять детей. Старший сын Хади Насралла был убит в 1997 году при попытке теракта против израильтян. Другой его сын Джауад Насралла является одним из лидеров "Хизбаллы", отвечает за вербовку агентов и подготовку терактов против израильтян.

После Второй ливанской войны летом 2006 года Хасан Насралла почти все время находится в хорошо охраняемом подземном бункере. Но в последние годы он несколько раз выезжал из Бейрута, в частности в Дамаск и Тегеран.

8 октября 2023 года, на следующий день после вторжения террористов из Газы в Израиль, Насралла объявил, что "Хизбалла" начинает активные боевые действия против Израиля.