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Ближний Восток

ХАМАС выразил готовность принять предложение Байдена о прекращении огня в Газе

время публикации: 12 сентября 2024 г., 11:00 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 11:02
ХАМАС выразил готовность принять предложение Байдена о прекращении огня в Газе
AP Photo/Adel Hana

Делегация террористической группировки ХАМАС во главе с Халидом аль-Хайя встретилась в Дохе с премьер-министром Катара шейха Мухаммадом бин Абдул-Рахманом аль-Тани и главой египетской разведки генералом Аббасом Камалем.

В заявлении ХАМАСа отмечается, что на встрече с посредниками обсуждалась ситуация на палестинской улице и "израильская агрессия" против сектора Газы. Группировка поблагодарила Катар и Египет за их посреднические усилия.

"Делегация подчеркнула, что готова проявить гибкость, чтобы достичь прекращения огня в Газе и добиться вывода израильских войск, что проложит путь к обмену заключенными, восстановлению сектора и возвращению изгнанных домой", – цитирует заявление ХАМАСа "Палестинский информационный центр".

Группировка также подчеркнула готовность к немедленной реализации выдвинутого президентом США Джо Байденом соглашения о прекращении огня и резолюции №2735 Совета безопасности ООН. Согласно заявлению, она не станет выдвигать новых условий.

Ближний Восток
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