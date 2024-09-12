ХАМАС выразил готовность принять предложение Байдена о прекращении огня в Газе

Делегация террористической группировки ХАМАС во главе с Халидом аль-Хайя встретилась в Дохе с премьер-министром Катара шейха Мухаммадом бин Абдул-Рахманом аль-Тани и главой египетской разведки генералом Аббасом Камалем.

В заявлении ХАМАСа отмечается, что на встрече с посредниками обсуждалась ситуация на палестинской улице и "израильская агрессия" против сектора Газы. Группировка поблагодарила Катар и Египет за их посреднические усилия.

"Делегация подчеркнула, что готова проявить гибкость, чтобы достичь прекращения огня в Газе и добиться вывода израильских войск, что проложит путь к обмену заключенными, восстановлению сектора и возвращению изгнанных домой", – цитирует заявление ХАМАСа "Палестинский информационный центр".

Группировка также подчеркнула готовность к немедленной реализации выдвинутого президентом США Джо Байденом соглашения о прекращении огня и резолюции №2735 Совета безопасности ООН. Согласно заявлению, она не станет выдвигать новых условий.