Байден объявил, что сделка по продаже Эмиратам самолетов F-35 и другого оружия будет реализована

Президент США Джо Байден проинформировал Конгресс о том, что он решил продолжить процесс продажи оружия ОАЭ, в том числе самолетов пятого поколения F-35, передает агентство Reuters.

Напомним, что в январе сообщалось, что администрация Байдена приостановила реализацию этого договора, заключенного администрацией Дональда Трампа накануне инаугурации нового президента.

США намерены продать ОАЭ 50 истребителей F-35 Lightning II на сумму 10,4 миллиарда долларов, 18 средневысотных беспилотников MQ-9B на сумму 2,97 миллиарда долларов, ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" на сумму 10 миллиардов долларов.