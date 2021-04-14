Байден объявил, что сделка по продаже Эмиратам самолетов F-35 и другого оружия будет реализована
Президент США Джо Байден проинформировал Конгресс о том, что он решил продолжить процесс продажи оружия ОАЭ, в том числе самолетов пятого поколения F-35, передает агентство Reuters.
Напомним, что в январе сообщалось, что администрация Байдена приостановила реализацию этого договора, заключенного администрацией Дональда Трампа накануне инаугурации нового президента.
США намерены продать ОАЭ 50 истребителей F-35 Lightning II на сумму 10,4 миллиарда долларов, 18 средневысотных беспилотников MQ-9B на сумму 2,97 миллиарда долларов, ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" на сумму 10 миллиардов долларов.
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