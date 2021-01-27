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NEWSru.co.il :: В мире27 января 2021 г., 21:29

США приостановили сделку по продаже ОАЭ боевых самолетов F35

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США приостановили сделку о продаже ОАЭ боевых самолетов F35

Корреспондент агентства Bloomberg Энтони Капаччо в своем "твиттере" сообщил, что США временно приостановили оружейные сделки, одобренные в последний момент администрацией Дональда Трампа. В том числе, приостановлена продажа Саудовской Аравии самолетов F35 и боеприпасов. При этом журналист сослался на свой источник в госдепартаменте.

Представитель госдепартамента, которого цитирует DefenseNews заявил, что речь идет о принятой в переходный период практике. По информации этого издания, решение касается не только ОАЭ, но и продажа C17 Канаде, и F16 - Румынии.


Издание отмечает, что пока непонятно, как долго будет продолжаться эта "пауза" и на какую сумму сделки заморожено. По данным государственного департамента США, в 2020 финансов году Соединенные Штаты заключили оборонные сделки с зарубежными партнерами и союзниками на сумму 175 миллиардов долларов.

Отметим, что в ноябре нынешний госсекретарь Тони Блинкен, а в тот период - советник кандидата в президенты США, выразил недоумение по поводу решения администрации Дональда Трампа поставить Объединенным Арабским Эмиратам боевые самолеты F35. Он напомнил, что, по плану администрации Барака Обамы, при которой Байден был вице-президентом, Израиль должен был остаться единственной ближневосточной страной, получившей F-35. Это гарантировало бы качественное превосходство ЦАХАЛа в регионе.

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