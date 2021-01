США приостановили сделку по продаже ОАЭ боевых самолетов F35

Корреспондент агентства Bloomberg Энтони Капаччо в своем "твиттере" сообщил, что США временно приостановили оружейные сделки, одобренные в последний момент администрацией Дональда Трампа. В том числе, приостановлена продажа Саудовской Аравии самолетов F35 и боеприпасов. При этом журналист сослался на свой источник в госдепартаменте.

BN breaks: U.S. Temporarily Pausing Some Foreign Arms Sales, Official Says: Sale of Lockheed Martin F-35 jets to U.A.E. as well as munitions to Saudi Arabia among the more significant deals from the Trump administration under review, according to a State Department official