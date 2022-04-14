Власти Бейрута приняли решение разрушить ангар, в котором два года назад произошел взрыв
Несмотря на многочисленные протесты власти Бейрута сообщили, что ангар, в котором два года произошел взрыв, будет разрушен. Это решение объясняется тем, что строение находящееся в аварийном состоянии может в любой минут обрушиться.
Жители ливанской столицы предлагали "законсервировать" то, что осталось от склада и превратить его в монумент в память сотнях погибших в результате взрыва.
4 августа 2020 года в порту Бейрута произошел один из наиболее мощных неядерных взрывов в истории. Взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Более 200 человек погибли, около 6000 получили ранения. 300000 жителей ливанской столицы остались без крова.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 ноября 2021
Россия предоставит Ливану спутниковые фото взрыва в бейрутском порту
Россия предоставит Ливану спутниковые фото взрыва в бейрутском порту
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 сентября 2021
Умер ливанец, пострадавший год назад при взрыве в порту Бейрута
Умер ливанец, пострадавший год назад при взрыве в порту Бейрута
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 03 сентября 2020
Возле порта Бейрута ливанские военные обнаружили еще 4,3 тонны аммиачной селитры
Возле порта Бейрута ливанские военные обнаружили еще 4,3 тонны аммиачной селитры
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 августа 2020
Власти Ливана: жертвами взрывов в порту Бейрута стали не менее 190 человек
Власти Ливана: жертвами взрывов в порту Бейрута стали не менее 190 человек
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 августа 2020
Аун: ""Хизбалла" непричастна к взрыву в порту Бейрута"
Аун: ""Хизбалла" непричастна к взрыву в порту Бейрута"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 08 августа 2020
Супруга посла Нидерландов в Ливане скончалась от ран, полученных в результате взрыва
Супруга посла Нидерландов в Ливане скончалась от ран, полученных в результате взрыва
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 05 августа 2020
Власти Ливана: в Бейруте взорвался нитрат аммония, конфискованный на судне Rhosus, следовавшем из Грузии в Мозамбик
Власти Ливана: в Бейруте взорвался нитрат аммония, конфискованный на судне Rhosus, следовавшем из Грузии в Мозамбик