Власти Бейрута приняли решение разрушить ангар, в котором два года назад произошел взрыв

Несмотря на многочисленные протесты власти Бейрута сообщили, что ангар, в котором два года произошел взрыв, будет разрушен. Это решение объясняется тем, что строение находящееся в аварийном состоянии может в любой минут обрушиться.

Жители ливанской столицы предлагали "законсервировать" то, что осталось от склада и превратить его в монумент в память сотнях погибших в результате взрыва.

4 августа 2020 года в порту Бейрута произошел один из наиболее мощных неядерных взрывов в истории. Взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Более 200 человек погибли, около 6000 получили ранения. 300000 жителей ливанской столицы остались без крова.