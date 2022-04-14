В ОАЭ арестован израильский араб, накричавший на полицейских и заявивший, что Израиль лучше "говенного Дубая"

Гражданин Израиля уже две недели находится под арестом в эмирате Дубай по подозрению в оскорблении сотрудника полиции. Кроме того, ему вменяется оскорбление Корана, хотя задержанный является арабом-мусульманином.

Как сообщает портал ynet, инцидент, ставший поводом для ареста, произошел на одном из полицейских участков Дубая, в который израильтянин пришел, чтобы подать жалобу на туристического агента, у которого он приобрел услуги. В полиции нашли агента и тот обещал явиться в участок, чтобы вернуть заплаченные деньги.

Когда агент не вернулся, разгневанный израильтянин накричал на сотрудника полиции, заявив, среди прочего, что "Израиль во много раз лучше этого говенного Дубая". В полиции утверждают также, что он кричал "ислам – зло".

Отметим, что это не первый подобный инцидент. В феврале 2022 года житель бедуинского города Рахат, приехавший для паломничества в Мекку, оказался за решеткой после того, как начал ругать Саудовскую Аравию, а затем объявил, что "живет в Израиле, лучшей стране в мире". Причиной для вспышки гнева, доведшей израильтянина до ареста, стал отказ местной аптеки продать ему лекарство без рецепта.