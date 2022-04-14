Иерусалим:
8 - 20°
Тель-Авив:
12 - 20°
Эйлат:
15 - 28°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток14 апреля 2022 г., 21:12

В ОАЭ арестован израильский араб, накричавший на полицейских и заявивший, что Израиль лучше "говенного Дубая"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В ОАЭ арестован израильский араб, накричавший на полицейских и заявивший, что Израиль лучше "говенного Дубая"

Гражданин Израиля уже две недели находится под арестом в эмирате Дубай по подозрению в оскорблении сотрудника полиции. Кроме того, ему вменяется оскорбление Корана, хотя задержанный является арабом-мусульманином.

Как сообщает портал ynet, инцидент, ставший поводом для ареста, произошел на одном из полицейских участков Дубая, в который израильтянин пришел, чтобы подать жалобу на туристического агента, у которого он приобрел услуги. В полиции нашли агента и тот обещал явиться в участок, чтобы вернуть заплаченные деньги.

Когда агент не вернулся, разгневанный израильтянин накричал на сотрудника полиции, заявив, среди прочего, что "Израиль во много раз лучше этого говенного Дубая". В полиции утверждают также, что он кричал "ислам – зло".


Отметим, что это не первый подобный инцидент. В феврале 2022 года житель бедуинского города Рахат, приехавший для паломничества в Мекку, оказался за решеткой после того, как начал ругать Саудовскую Аравию, а затем объявил, что "живет в Израиле, лучшей стране в мире". Причиной для вспышки гнева, доведшей израильтянина до ареста, стал отказ местной аптеки продать ему лекарство без рецепта.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 февраля 2022
Житель Рахата арестован в Саудовской Аравии после заявления, что "Израиль -лучшая страна в мире"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21:15 Власти Бейрута приняли решение разрушить ангар, в котором два года назад произошел взрыв
21:12 В ОАЭ арестован израильский араб, накричавший на полицейских и заявивший, что Израиль лучше "говенного Дубая"
13:56 США создают отряд для патрулирования южной части Красного моря
12:07 В Газе начата раздача "катарского пособия" за апрель
09:09 В палестинских городах объявлена всеобщая забастовка
16:25 Министр иностранных дел Ирана опроверг публикацию о поставках оружия России
13:41 Палестинские группировки готовят ответ на "пасхальную жертву у аль-Аксы"
12:21 Генерал КСИР: "Даже ликвидация всех американских лидеров не искупит убийства Сулеймани"
15:42 Король Иордании предложил создать региональный продовольственный резерв
14:46 Содержащийся в египетской тюрьме лидер "арабской весны" получил британское гражданство
Загрузка...