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NEWSru.co.il :: Ближний Восток14 апреля 2022 г., 12:07

В Газе начата раздача "катарского пособия" за апрель

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В Газе начата раздача "катарского пособия" за апрель

В секторе Газы 14 апреля начата выдача так называемого "катарского пособия" за нынешний месяц: около 10000 неимущих семей получат 100 долларов. Об этом сообщает панарабская газета "Аль-Араб аль-Джадида".

Специальный посланник Катара в Газе Мухаммад аль-Эмади подчеркнул, что перевод средств осуществляется через счета ООН. Раздача пособий осуществляется в 300 действующих в секторе центрах.

Ранее аль-Эмади сообщил, что власти Катара продлили еще на год программу оказания Газе помощи. На пособия, оплату топлива для электростанции и проекты, связанные с реконструкцией, выделено 360 миллионов долларов.


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