В палестинских городах объявлена всеобщая забастовка
В Рамалле и Бейт-Лехеме объявлена 14 апреля всеобщая забастовка в связи с гибелью палестинцев в столкновениях с Израилем. За минувшие сутки от пуль израильских военнослужащих погибли три человека.
Как сообщает агентство Maan, решение принято координационным советом палестинских фракций. Закрыты государственные учреждения, учебные заведения. Участвует в забастовке и Агентство ООН по помощи палестинским беженцам.
В 11 часов из Бейт-Джаллы в Хусан выйдет погребальная процессия жителя Хусана Кусая Хамамры, убитого накануне. Похороны будут проходить с воинскими почестями.
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