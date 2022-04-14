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NEWSru.co.il :: Ближний Восток14 апреля 2022 г., 09:09

В палестинских городах объявлена всеобщая забастовка

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В палестинских городах объявлена всеобщая забастовка

В Рамалле и Бейт-Лехеме объявлена 14 апреля всеобщая забастовка в связи с гибелью палестинцев в столкновениях с Израилем. За минувшие сутки от пуль израильских военнослужащих погибли три человека.

Как сообщает агентство Maan, решение принято координационным советом палестинских фракций. Закрыты государственные учреждения, учебные заведения. Участвует в забастовке и Агентство ООН по помощи палестинским беженцам.

В 11 часов из Бейт-Джаллы в Хусан выйдет погребальная процессия жителя Хусана Кусая Хамамры, убитого накануне. Похороны будут проходить с воинскими почестями.


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