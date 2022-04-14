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NEWSru.co.il :: Ближний Восток14 апреля 2022 г., 13:56

США создают отряд для патрулирования южной части Красного моря

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США создают отряд для патрулирования южной части Красного моря

Командующий пятым американским флотом вице-адмирал Брэд Купер сообщил, что США и их союзники формируют оперативный отряд для обеспечения безопасности южной части акватории Красного моря.

"Этот регион снабжает топливом весь мир. Акватория настолько огромна, что мы не можем справиться без партнеров", - заявил флотоводец. По его словам, в отряде будет от двух до восьми кораблей, ему предстоит бороться с траффиком людей, контрабандой угля, наркотиков и оружия.

При этом Купер ни разу не упомянул о хуситах – проиранском шиитском движении, контролирующем значительную часть территории Йемена, в том числе побережье Красного моря. Именно они создают основную угрозу мореходству в данном районе.


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