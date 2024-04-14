Послы Великобритании, Франции и Германии, поддержавших Израиль, вызваны в МИД Ирана

Послы Великобритании, Франции и Германии, государств, осудивших иранский удар по Израилю, вызвали на разъяснительную беседу в министерство иностранных дел Исламской республики Иран.

Глава Управления Западной Европы иранского МИДа обвинил эти государства в политике двойных стандартов, поскольку они проголосовали против российского проекта резолюции, осуждающего приписываемый Израилю удар по консульству Ирана в Дамаске.

Напомним, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о солидарности с Израилем. "Мы осуждаем атаку, которая может ввергнуть регион в хаос. Иран и его сателлиты должны прекратить это немедленно", – сказала она.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак так же отметил, что Иран сеет хаос на Ближнем Востоке. "Великобритания продолжит отстаивать безопасность Израиля и других своих региональных союзников, таких как Иордания и Ирак", – сообщил он.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Иран вышел на новый уровень дестабилизации региона. Он подчеркнул риск военной эскалации конфликта.