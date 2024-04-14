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Ближний Восток

Аэропорт Тегерана прекратил работу на сутки

время публикации: 14 апреля 2024 г., 13:12 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 13:12
Аэропорт Тегерана прекратил работу на сутки
AP Photo/Hasan Sarbakhshian

Администрация Международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сообщила об отмене всех полетов на предстоящие сутки – до утра 15 апреля. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на директора аэропорта Саида Чаландари.

Агентство отмечает, что прекращает работу еще один столичный аэропорт – Мехрабад, а также аэропорты других городов, расположенных на западе Ирана, в том числе в Ширазе, Кермане, Исфахане.

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