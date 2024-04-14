Аэропорт Тегерана прекратил работу на сутки

Администрация Международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сообщила об отмене всех полетов на предстоящие сутки – до утра 15 апреля. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на директора аэропорта Саида Чаландари.

Агентство отмечает, что прекращает работу еще один столичный аэропорт – Мехрабад, а также аэропорты других городов, расположенных на западе Ирана, в том числе в Ширазе, Кермане, Исфахане.