Иран утверждает, что уничтожены две израильские военные базы

Командующий вооруженными силами Ирана Мохаммад Багери заявил, что, если израильская армия ответит на удар, иранский ответ будет еще более ощутимым, чем в ночь на 14 апреля.

"Мы задействовали баллистические и крылатые ракеты, чтобы атаковать базу ВВС, с которой вылетели самолеты, ударившие по нашему консульству в Дамаске. Наша атака была сосредоточена на военных объектах", – сказал военачальник.

Согласно иранским утверждениям, около половины ракет достигли цели. В частности, баллистические ракеты "Хайбар" были задействованы для атаки расположенной в Негеве базы израильских ВВС.

Генеральный штаб вооруженных сил Ирана выступил с заявлением, в котором утверждается, что в результате иранского удара были уничтожены две израильские военные базы. Также заявляется, что Иран готов ограничиться этим, если Израиль не ответит на удар.

Командование иранской армии предупредило США, что, если американская армия будет причастна к ответной атаке Израиля, Иран нанесет удары по американским базам в регионе.