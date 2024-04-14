Иордания, сбивая иранские дроны, призывает Израиль прекратить "агрессию в Газе"

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Айман ас-Сафади, комментируя иранский удар по израильской территории, заявил, что путь к деэскалации лежит через "прекращение израильской агрессии в секторе Газы и окончание оккупации".

Отметим, что ВВС Иордании приняли активное участие в отражении иранской атаки. Согласно агентству Reuters, самолеты королевских ВВС сбили несколько десятков запущенных режимом аятолл беспилотных летательных аппаратов.