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Ближний Восток

Иордания, сбивая иранские дроны, призывает Израиль прекратить "агрессию в Газе"

время публикации: 14 апреля 2024 г., 09:51 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 10:03
Иордания, сбивая иранские дроны, призывает Израиль прекратить "агрессию в Газе"
AP Photo/Hadi Mizban

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Айман ас-Сафади, комментируя иранский удар по израильской территории, заявил, что путь к деэскалации лежит через "прекращение израильской агрессии в секторе Газы и окончание оккупации".

Отметим, что ВВС Иордании приняли активное участие в отражении иранской атаки. Согласно агентству Reuters, самолеты королевских ВВС сбили несколько десятков запущенных режимом аятолл беспилотных летательных аппаратов.

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