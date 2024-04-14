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Times of Israel: ВВС Иордании перехватили десятки иранских беспилотников, летевших в сторону Израиля

время публикации: 14 апреля 2024 г., 03:26 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 03:35
Times of Israel: ВВС Иордании перехватили десятки иранских беспилотников, летевших в сторону Израиля
Iranian Army via AP

Израильское издание Times of Israel пишет со ссылкой на собственные источники, что ВВС Иордании сбили десятки иранских беспилотников, летевших в иорданском воздушном пространстве в сторону Израиля.

Ссылаясь на два источника в региональных службах безопасности, издание отмечает "драматическую поддержку со стороны Аммана".

Источники сообщают, что дроны были сбиты на иорданской стороне долины реки Иордан, они летели в сторону Иерусалима. Остальные были перехвачены недалеко от иракско-сирийской границы.

Отметим, что ранее власти Ирана угрожали не только Израилю, но и арабским государствам региона – в случае поддержки Израиля с их стороны.

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