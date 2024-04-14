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Ближний Восток

КСИР объявил о поражении "важных целей" в Израиле. Подтверждений нет

время публикации: 14 апреля 2024 г., 02:57 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 03:06
КСИР объявил о поражении "важных целей" в Израиле. Подтверждений нет
AP Photo/Vahid Salemi

Командование иранского "Корпуса стражей исламской революции" объявило, что в результате первой волны ракетного удара по Израилю были "успешно уничтожены" некие "важные военные цели".

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что в результате ракетного удара из Ирана причинен незначительный ущерб базе на юге страны.

В Израиле сообщают пока об единственной пострадавшей – бедуинской девочке в Негеве, получившей тяжелое ранение в голову осколком ракеты.

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