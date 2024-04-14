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Ближний Восток

Правительство Иордании: "Сбиты летающие объекты, угрожавшие гражданам"

время публикации: 14 апреля 2024 г., 12:12 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 12:13

Кабинет министров Иордании сообщил о перехвате "летающих объектов", проникших в воздушное пространство королевства. Согласно заявлению, это было сделано, чтобы обеспечить безопасность граждан.

"Во многих местах упали обломки, однако это не повлекло за собой значительного ущерба. Пострадавших также нет", – утверждается в заявлении иорданских властей.

"Наши вооруженные силы готовы дать отпор любому, кто угрожает безопасности нашего государства и его граждан, нарушает святость нашей земли и воздушного пространства", – добавляет кабинет министров.

По сообщениям западных информационных агентств, иорданские ВВС сбили десятки беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Ирана по Израилю.

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