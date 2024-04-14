Иранский Press TV: по Израилю было выпущено семь "гиперзвуковых" ракет, ни одну не перехватили

Иранский государственный телеканал Press TV заявил, что в ходе атаки на Израиль якобы были применены не менее семи "гиперзвуковых" ракет и ни одна из них не была перехвачена.

При этом в репортаже Press TV прозвучала фраза: "Ни одна (гиперзвуковая) ракета не была перехвачена беззащитным режимом (Израилем)".

Иранская сторона утверждает, что в результате атаки авиабазе "Неватим" в Негеве был причинен значительный ущерб.

Израиль заявляет, что 99% из более 300 ракет и БПЛА, выпущенных Ираном в ночь на 14 апреля, были перехвачены, причем ни одна крылатая ракета или беспилотник не достигли территории Израиля; до Израиля долетели десятки баллистических ракет, почти все они были сбиты, несколько упали на открытой местности; авиабазе "Неватим" был причинен незначительный ущерб, не повлиявший на ее работоспособность.

Отметим, что иранские государственные СМИ заявляют о небывало мощном ударе по Израилю, утверждая, что эта "историческая" атака была исключительно успешной. Данная информация не подтверждается не только Израилем, но и независимыми наблюдателями. При этом многие иранцы в соцсетях высказывают сомнения в успешности иранской атаки и выражают опасения по поводу дальнейшего развития событий, так как ожидают ответной атаки ЦАХАЛа.