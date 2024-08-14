x
14 августа 2024
|
последняя новость: 18:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 августа 2024
|
14 августа 2024
|
последняя новость: 18:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Крупнейшая в истории кибератака на госбанк Ирана затронула все банки страны

время публикации: 14 августа 2024 г., 17:05 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 17:05
Крупнейшая в истории кибератака на госбанк Ирана затронула все банки страны
AP Photo/Hussein Malla

Саудовское издание Iran International сообщает, что в среду, 14 августа, была осуществлена масштабная кибератака на Центральный банк Ирана: по всей видимости, речь идет об одном из крупнейших кибернападений в истории страны.

Другие банки Ирана также пострадали от атаки, что привело к серьезным сбоям в работе банковской системы Ирана.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 06 мая 2024

"Тихая война". Израиль создает "киберкупол" для защиты своего киберпространства
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 17 февраля 2024

New York Times: За атаками на газопроводы в Иране стоит Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 февраля 2024

США осуществили кибератаку на иранский военный корабль, собиравший данные для хуситов
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 декабря 2023

Израильские хакеры атаковали Иран: 70% АЗС выведены из строя