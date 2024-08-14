Крупнейшая в истории кибератака на госбанк Ирана затронула все банки страны

Саудовское издание Iran International сообщает, что в среду, 14 августа, была осуществлена масштабная кибератака на Центральный банк Ирана: по всей видимости, речь идет об одном из крупнейших кибернападений в истории страны.

Другие банки Ирана также пострадали от атаки, что привело к серьезным сбоям в работе банковской системы Ирана.