Крупнейшая в истории кибератака на госбанк Ирана затронула все банки страны
время публикации: 14 августа 2024 г., 17:05 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 17:05
Саудовское издание Iran International сообщает, что в среду, 14 августа, была осуществлена масштабная кибератака на Центральный банк Ирана: по всей видимости, речь идет об одном из крупнейших кибернападений в истории страны.
Другие банки Ирана также пострадали от атаки, что привело к серьезным сбоям в работе банковской системы Ирана.
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