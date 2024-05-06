"Тихая война". Израиль создает "киберкупол" для защиты своего киберпространства

Авирам Ацаба, глава отделения международного сотрудничества Израильского национального управления кибербезопасности, рассказал AFP об иранских угрозах и методах защиты информационного пространства Израиля от кибератак.

Израильская система противоракетной обороны надежно защищает страну от воздушных атак. Но в современном мире существует другой тип угроз, от которых тоже нужно уметь защищаться. Это – киберугрозы. Израиль строит "киберкупол". Главный враг здесь – Иран.

"Это тихая война, которую не видно", – говорит Авирам Ацаба.

После 7 октября Израиль столкнулся с резким ростом кибератак со стороны Ирана и его союзников. "Они пытаются взломать все, что могут, – отмечает Ацаба, – но им не удалось нанести какой-либо существенный ущерб".

По словам Ацабы, с момента начала войны было предотвращено около 800 крупных кибератак. Они были направлены на правительственные организации, военную и гражданскую инфраструктуры. Некоторые атаки предотвратить не удалось, в том числе против больниц в Хайфе и Цфате, в результате которых злоумышленники добрались до данных пациентов.

В течение последних двух лет управление кибербезопасности Израиля работает над созданием централизованной системы реального времени, которая активно защищает киберпространство страны. Израильское национальное управление кибербезопасности находится в Тель-Авиве и подчиняется прямо премьер-министру. Данные о персонале, бюджете, вычислительных методах и мощностях не раскрываются.

Чак Фрейлих из Института исследований национальной безопасности, связанного с Тель-Авивским университетом, считает, что Иран – серьезный враг. Так было не всегда.

Лидеры Ирана "заметили" киберпространство во время антиправительственных протестов после выборов 2009 года. В ходе кровавых репрессий, которые подавили движение, власти Ирана закрыли доступ к социальным сетям и веб-сайтам, освещающим протесты.

В сентябре 2010 года прошла кибератака с использованием "червя" Stuxnet, в которой Иран обвинил Израиль и США. Она нанесла физический ущерб ядерной программе Тегерана. Вирус перехватил управление и вызывал перегрев и разрушение центрифуг. Это отбросило ядерную программу Ирана на несколько лет назад. Фрейлих говорит, что эта кибератака "продемонстрировала крайнюю уязвимость Ирана". Но с тех пор Иран приобрел значительный опыт и стал "одной из самых активных стран в киберпространстве".

Ацаба говорит о киберкуполе только самые общие слова: "Все источники угроз поступают в большой пул данных, что позволяет увидеть общую картину и принять комплексные и скоординированные меры национального реагирования". Система оснащена различными сканерами, которые постоянно "отслеживают израильское киберпространство на предмет уязвимостей и информируют заинтересованные стороны о средствах защиты".

Израиль опирается на тесное сотрудничество между государственным, частным и академическим секторами. Помогают укреплять киберкупол и "белые шляпы" (white hat) – движение хакеров, которые часто работают как волонтеры и ищут (и находят) уязвимости в киберзащите. Но в отличие от "черных шляп" (black hat) они не используют уязвимости для своих атак, а предупреждают о них власти и корпорации.

По словам Ацабы, Израиль тесно сотрудничает со многими союзниками, включая США, поскольку "все государства сталкиваются с кибертерроризмом". "Чтобы бороться с сетью, нужна сеть… Мы работаем рука об руку", – поясняет он.