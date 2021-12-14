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NEWSru.co.il :: Ближний Восток14 декабря 2021 г., 16:17

На "оккупированных Голанах" отметили 40-летие израильского суверенитета

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На "оккупированных Голанах" отметили 40-летие израильского суверенитета

Ассоциация жителей "оккупированных Голан" выступила с заявлением по случаю 40-летия принятия Кнессетом закона о распространении на Голанские высоты израильского суверенитета. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

"Жители Голан категорически отвергают незаконное решение оккупантов. Голаны являются вечной и неотъемлемой сирийской, арабской землей. Это касается жителей, земли, вод и небес. Оккупации придет конец", - говорится в заявлении.

"Сирия – наша Родина. Мы – сирийцы, как по духу, так и по гражданству. Мы гордимся этим и отвергаем попытки навязать нам израильское гражданство. Мы с нетерпением ждем освобождения, чтобы приветствовать нашего президента Башара Асада", - заявляют друзские жители Голан.


Напомним: Голанские высоты перешли под израильский контроль в результате Шестидневной войны 1967 года. Попытка сирийцев вернуть их военным путем потерпела неудачу в 1973 году. 14 декабря 1981 года на плато был распространен израильский суверенитет.

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