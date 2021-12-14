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NEWSru.co.il :: Ближний Восток14 декабря 2021 г., 12:55

Разрешено к публикации: в университете "а-Наджах" в Шхеме задержаны 11 активистов ХАМАСа

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Университет "а-Наджах" в Шхеме Разрешено к публикации: в университете "а-Наджах" в Шхеме задержаны 11 активистов ХАМАСа

Пресс-служба Армии обороны Израиля разрешила к публикации информацию о задержании в Шхеме 11 студентов университета "а-Наджах", входивших в ячейку террористической организации ХАМАС.

Согласно сообщению, ячейка занималась переводом и распределением финансирования, организацией митингов и мероприятий в поддержку ХАМАСа, подстрекательством.

Также задержанным вменяются мобилизацией студентов в ряды ХАМАСа в обмен на оплату обучения.

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