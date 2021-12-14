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NEWSru.co.il :: Ближний Восток14 декабря 2021 г., 10:02

Иран ответил европейским государствам: "Дипломатия – дорога с двусторонним движением"

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Иран ответил европейским государствам: "Дипломатия – дорога с двусторонним движением"

Глава иранской делегации на переговорах в Вене Али Багери Кани отверг совместное заявление Германии, Франции и Великобритании, которые возложили на Иран ответственность за то, что переговоры о возвращении к Венским соглашениям зашли в тупик.

"Вместо того, чтобы заниматься дипломатией, некоторые участники переговоров предпочитают перекладывать вину на других. Нужно помнить, что дипломатия – дорога с двусторонним движением", - сообщил он в социальных сетях.

Так называемая "европейская тройка" заявила, что новые предложения и проекты, выдвинутые Ираном, противоречат первоначальным соглашениям, подписанным в 2015 году: "Мы теряем время. В условиях стремительного развития иранской ядерной программы договор скоро утратит смысл".


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