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NEWSru.co.il :: Ближний Восток14 декабря 2021 г., 09:02

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 14 декабря

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Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 14 декабря

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Вторник, 14 декабря 2021 года. Информация обновляется по мере поступления.

09:00. Агентство Maan сообщает, что минувшей израильские военные и пограничники задержали в Иудее и Самарии не менее восьми подозреваемых в причастности к террористической деятельности и иных правонарушениях. Операции проводились в районах Тулькарема, Рамаллы, Хеврона, Бейт-Лехема. Пресс-служба ЦАХАЛа с середины декабря 2019 года перестала информировать СМИ об операциях в Иудее и Самарии.

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