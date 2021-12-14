Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 14 декабря

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Вторник, 14 декабря 2021 года. Информация обновляется по мере поступления.

09:00. Агентство Maan сообщает, что минувшей израильские военные и пограничники задержали в Иудее и Самарии не менее восьми подозреваемых в причастности к террористической деятельности и иных правонарушениях. Операции проводились в районах Тулькарема, Рамаллы, Хеврона, Бейт-Лехема. Пресс-служба ЦАХАЛа с середины декабря 2019 года перестала информировать СМИ об операциях в Иудее и Самарии.