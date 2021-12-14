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NEWSru.co.il :: Ближний Восток14 декабря 2021 г., 06:47

Необычно пессимистичная оценка европейских дипломатов: ядерная сделка с Ираном скоро потеряет смысл

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Необычно пессимистичная оценка европейских дипломатов: ядерная сделка с Ираном скоро потеряет смысл

В понедельник, 13 декабря, высокопоставленные дипломаты из Франции, Великобритании и Германии выступили с совместным заявлением, в котором выразили мнение, согласно которому, если не будет достигнуто быстрого прогресса на переговорах по ядерной сделке с Ираном, вскоре она станет "бессмысленной".

Агентство Reuters отмечает, что в этом заявлении содержится необычно пессимистическая оценка усилий по возобновлению ядерного соглашения с Тегераном.

Переговоры по ядерной программе Исламской республики Иран возобновились в Вене 9 декабря. Нынешний раунд переговоров стал седьмым после инаугурации президента США Джо Байдена и первым с июня 2021 года. Перерыв был сделан накануне вступления в должность нового президента Ирана Эбрагима Раиси. Официальный Тегеран настаивает не только на отмене санкций, но и на гарантиях, что они не будут введены вновь. Иранское руководство также выступает против введения контроля над ракетной программой Исламской республики. В Вашингтоне отвергают требования Тегерана.


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