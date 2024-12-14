Завод по производству "кокаина для бедных" под Дамаском: основа власти Асада

После падения режима Башара Асада в Сирии появляются доказательства преступлений, которые много лет приписывались правившему Сирией режиму, но которые было сложно доказать.

Повстанцы проникли на промышленный завод на западной окраине Дамаска, где в течение последних лет производили каптагон – амфетаминовый стимулятор, известный как "кокаин для бедных" и ставший широко распространенным на Ближнем Востоке – им пользуются террористы перед рейдами и рабочие на строительных площадках, а также он имеет хождение на вечеринках, от простых до элитных.

Вашингтон долгое время обвинял президента Сирии Башара Асада в получении прибыли от производства и продажи каптагона, но Асад неизменно это отрицал. Как сообщает Reuters, ежегодный оборот торговли каптагоном достигает миллиардов долларов, и западные правительства связывают наркоторговлю с братом Башара Асада Махером Асадом, командующим 4-й дивизией сирийской армии. После свержения режима Асада местонахождение Махера Асада неизвестно.

Падение Башара Асада после молниеносного наступления повстанческого альянса позволило журналистам начать поиски доказательств существования "империи каптагона" в Сирии.

В темных складах на заброшенном объекте в городе Дума повстанцы нашли тысячи таблеток, которые были спрятаны в мебели, фруктах, декоративных камнях и других товарах, уложенных на поддоны в ожидании погрузки. На многих таблетках был логотип двойного полумесяца или слово Lexus, по которым опознают таблетки каптагона.

Глава проекта борьбы с торговлей каптагоном Института New Lines в Нью-Йорке Кэролайн Роуз сообщила агентству Reuters, что глобальный рынок каптагона в мире оценивается в 10 миллиардов долларов, а ежегодная прибыль свергнутого сирийского режима от наркоторговли составляла около 2,4 миллиарда долларов. Увиденный репортерами Reuters объект Роуз считает одной из крупнейших найденных лабораторий по производству каптагона.

Внутри были найдены станки для производства таблеток – таблеточные прессы, а на складе – огромное количество различных химикатов, используемых для производства наркотика. В частности, были найдены бочки, ящики и бутыли с хлороформом, йодидом калия, раствором формальдегида, уксусной и соляной кислотами, циклогексагоном, петролейным эфиром. Химикаты были произведены в разных странах, включая Великобританию, Китай, Индию, Оман, Саудовскую Аравию и Ливан.

Завод, на котором производились наркотики, ранее принадлежал сирийскому бизнесмену Фаресу аль-Туту, производившему чипсы под маркой Captain Korn. В 2018 году завод был захвачен бизнесменом Амером аль-Хити, близким к Махеру Асаду. Аль-Хити был внесен в санкционный список США и Великобритании за связи с властями Асада и контроль над производством и контрабандой наркотиков.

В первые дни после падения режима Башара Асада повстанцы неоднократно говорили об обнаружении мест, где производился каптагон и готовился к отправке на экспорт: такие предприятия обнаружены в разных районах Сирии. Иногда повстанцы сжигали найденные наркотики или сливали их в канализацию.

По словам Кэролайн Роуз, до падения режима не было ни одного зафиксированного случая обнаружения нарколаборатории на контролируемых режимом Асада территориях.