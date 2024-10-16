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США ввели санкции против ливанских спонсоров "Хизбаллы"

время публикации: 16 октября 2024 г., 19:01 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 19:07
США ввели санкции против ливанских спонсоров "Хизбаллы"
AP Photo/Jon Elswick, File

Министерство финансов США ввело санкции против ливанской сети, которая помогает переводить миллионы долларов шиитской террористической организации "Хизбалла", обходя антитеррористические санкции.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства финансов, санкции направлены против троих человек, связанных с финансовым подразделением "Хизбаллы", и против четырех находящихся в Ливакне компаний, которые зарегистрированы на подставных лиц, чтобы скрыть связь с "Хизбаллой".

США также ввели санкции против трех лиц, причастных к производству и продаже амфетамина (каптагона), которые финансировали режим сирийского диктатора Башара Асада и его союзников, включая "Хизбаллу".

В заявлении подчеркивается, что нынешние события "подчеркивают дестабилизирующее влияние "Хизбаллы" как на Ливан, так и на весь регион, и группировка финансирует террористическую деятельность за счет подставных коммерческих компаний и наркоторговли.

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