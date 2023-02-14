Министр иностранных дел Израиля прибыл в Турцию
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл с официальным визитом в Турцию. В ходе визита он встретится с президентом государства Реджепом Тайипом Эрдоганом, министром иностранных дел Турциии Мевлютом Чавушокглу и посетит полевой госпиталь, созданный Израилем в районе землетрясения.
"Я приехал в Турцию, чтобы выразить соболезнования народу Турции в связи с постигшей эту страну трагедией. Встречусь с президентом и министром иностранных дел, чтобы выразить соболезнования. Израиль продолжит оказывать помощь Турции, поставляя гуманитарную помощь", - заявил глава израильского МИДа.
Последствия землетрясения в Турции. Фоторепортаж израильского журналиста
По состоянию на 13 февраля, Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) подтверждало гибель в этой стране более 31600 человек в результате серии землетрясений, происшедших за последние семь дней. Свыше 80000 получили ранения и травмы. Обрушились или были значительно повреждены около 25000 зданий. Тысячи людей были спасены из-под завалов. Более 158 тысяч эвакуированы.
По Сирии сегодня новых данных о жертвах землетрясения не поступало. Власти Сирии заявляют о более 2000 погибших и тысячах пострадавших в результате серии землетрясений, которые ощущались на севере страны. Но мониторинговая группа SOHR заявляет о примерно 5300 погибших (учитываются также жертвы на территориях, не контролируемых режимом Башара Асада) и свыше 6000 раненых и травмированных. По оценке SOHR, с учетом пропавших без вести, число жертв превысит 7000.
Таким образом, в общей сложности в Турции и Сирии жертвами землетрясений, происшедших 6-10 февраля 2023 года, стали около 35000 человек.
Ведутся поисково-спасательные работы, которые затруднены тем, что подземные толчки не прекращаются.
По оценке экспертов ООН, с учетом причиненных разрушений, число жертв может удвоиться.
Более 70 стран направили свои спасательные миссии в Турцию после серии разрушительных землетрясений на юге и востоке этой страны. Некоторые миссии уже завершили свою работу и покинули или покидают пострадавшие районы.
СЕРИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 6-7.02.2023
6 февраля на юге Турции, недалеко от границы с Сирией, произошло землетрясение магнитудой 7,8. Об этом сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр подземных толчков находился в 37 километрах от Газиантепа, население которого составляет около 1,7 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
После первого мощного землетрясения последовали тысячи повторных подземных толчков. Причем подземные толчки ощущались не только на юге, но также в центре и на востоке Турции.
ПОСЛЕДСТВИЯ
Обрушились тысячи домов в десяти турецких провинциях, в их числе Адана, Адьянман, Дияабакир, Газиантеп, Хатай, Килис, Малатайя, Османийе, Санлиурфа, а также в сирийском городе Алеппо. Общее число пострадавших от землетрясения – около 13 миллионов человек.
Аэропорт "Хатай" на юго-востоке Турции выведен из строя из-за разрушения взлетно-посадочной полосы.
Разрушены дороги на юге Турции. Повреждены тысячи автомобилей.
САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В РЕГИОНЕ В ПРОШЛОМ
По оценке властей Турции, нынешнее землетрясение самое разрушительное за последнее столетие.
Ранее таковым считалось землетрясение в Турции 27 декабря 1939 года, когда погибли около 33 тысяч человек.
В 1999 году жертвами землетрясения в Измите стали более 17 тысяч человек. В том же году землетрясение в Дзюдже унесло жизни почти 900 человек.