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    Ближний Восток

    Министр иностранных дел Израиля прибыл в Турцию

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    Министр иностранных дел Израиля прибыл в Турцию
    Olivier Fitoussi/Flash90

    Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл с официальным визитом в Турцию. В ходе визита он встретится с президентом государства Реджепом Тайипом Эрдоганом, министром иностранных дел Турциии Мевлютом Чавушокглу и посетит полевой госпиталь, созданный Израилем в районе землетрясения.

    "Я приехал в Турцию, чтобы выразить соболезнования народу Турции в связи с постигшей эту страну трагедией. Встречусь с президентом и министром иностранных дел, чтобы выразить соболезнования. Израиль продолжит оказывать помощь Турции, поставляя гуманитарную помощь", - заявил глава израильского МИДа.

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    Последствия землетрясения в Турции. Фоторепортаж израильского журналиста

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    По состоянию на 13 февраля, Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) подтверждало гибель в этой стране более 31600 человек в результате серии землетрясений, происшедших за последние семь дней. Свыше 80000 получили ранения и травмы. Обрушились или были значительно повреждены около 25000 зданий. Тысячи людей были спасены из-под завалов. Более 158 тысяч эвакуированы.

    По Сирии сегодня новых данных о жертвах землетрясения не поступало. Власти Сирии заявляют о более 2000 погибших и тысячах пострадавших в результате серии землетрясений, которые ощущались на севере страны. Но мониторинговая группа SOHR заявляет о примерно 5300 погибших (учитываются также жертвы на территориях, не контролируемых режимом Башара Асада) и свыше 6000 раненых и травмированных. По оценке SOHR, с учетом пропавших без вести, число жертв превысит 7000.

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    Таким образом, в общей сложности в Турции и Сирии жертвами землетрясений, происшедших 6-10 февраля 2023 года, стали около 35000 человек.

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    Ведутся поисково-спасательные работы, которые затруднены тем, что подземные толчки не прекращаются.

    По оценке экспертов ООН, с учетом причиненных разрушений, число жертв может удвоиться.

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    Более 70 стран направили свои спасательные миссии в Турцию после серии разрушительных землетрясений на юге и востоке этой страны. Некоторые миссии уже завершили свою работу и покинули или покидают пострадавшие районы.

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    СЕРИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 6-7.02.2023

    6 февраля на юге Турции, недалеко от границы с Сирией, произошло землетрясение магнитудой 7,8. Об этом сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр подземных толчков находился в 37 километрах от Газиантепа, население которого составляет около 1,7 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

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    После первого мощного землетрясения последовали тысячи повторных подземных толчков. Причем подземные толчки ощущались не только на юге, но также в центре и на востоке Турции.

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    ПОСЛЕДСТВИЯ

    Обрушились тысячи домов в десяти турецких провинциях, в их числе Адана, Адьянман, Дияабакир, Газиантеп, Хатай, Килис, Малатайя, Османийе, Санлиурфа, а также в сирийском городе Алеппо. Общее число пострадавших от землетрясения – около 13 миллионов человек.

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    Аэропорт "Хатай" на юго-востоке Турции выведен из строя из-за разрушения взлетно-посадочной полосы.

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    Разрушены дороги на юге Турции. Повреждены тысячи автомобилей.

    САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В РЕГИОНЕ В ПРОШЛОМ

    По оценке властей Турции, нынешнее землетрясение самое разрушительное за последнее столетие.

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    Ранее таковым считалось землетрясение в Турции 27 декабря 1939 года, когда погибли около 33 тысяч человек.

    В 1999 году жертвами землетрясения в Измите стали более 17 тысяч человек. В том же году землетрясение в Дзюдже унесло жизни почти 900 человек.

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