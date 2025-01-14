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Ближний Восток

Хуситы сообщили об успешном ударе по "электростанции в Эйлате"

Хуситы
Цева адом
время публикации: 14 января 2025 г., 20:41 | последнее обновление: 14 января 2025 г., 20:41
Хуситы сообщили об успешном ударе по "электростанции в Эйлате"
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Представитель вооруженных сил йеменской террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сари объявил о нанесении ударов по гражданским и военным объектам в Израиле в ответ на атаку ВВС ЦАХАЛа.

Хуситы утверждают, что баллистической ракетой была поражена электростанция в Умм ар-Рашраш (Эйлате), и еще один объект в центре Израиля был атакован с помощью беспилотника.

Речь Яхьи Сари транслировалась принадлежащим хуситам телеканалом "Аль-Масира".

В 03:02 14 января тревога "Цева Адом" прозвучала в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Бней-Браке, Гиватаиме, Герцлии, Раанане, Рош а-Айне, Од а-Шароне, Рамат а-Шароне, Бат-Яме, Холоне, Ришон ле-Ционе, Нес-Ционе, Беэр-Яакове, Петах-Тикве, Ор Йегуде, Рамле, Лоде, Явне, Бейт-Шемеше, Модиине, во множестве других населенных пунктов центра страны. ЦАХАЛ сообщил, что были предприняты несколько попыток перехвата ракеты, запущенной из Йемена. Крупные фрагменты ракеты упали на дома в поселках Мево-Бейтар и Цур-Адаса, юго-западнее Иерусалима.

После этой атаки в Израиле не звучали сигналы тревоги и ЦАХАЛ не сообщал о перехвате ракет или беспилотников.

Ближний Восток
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