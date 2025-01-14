"Кан-11": к переговорам в Дохе присоединяется делегация "Исламского джихада"

Специальный корреспондент телеканала "Кан-11" по арабским вопросам Рой Кейс сообщил, что в переговорах в Дохе примут участие представители "Исламского джихада".

"Исламский джихад" удерживает десятки израильтян, захваченных в заложники – гражданских и военных. В плену у этой группировки, в частности, находится Александр Труфанов, имеющий кроме израильского российское гражданство. "Исламский джихад" дважды публиковал видео с Труфановым, последнее было распространено в середине ноября 2024 года. После этого видео генеральный секретарь группировки Зияд ан-Нахла заявил, что группировка настаивает на обмене заложников и палестинских заключенных по формуле "всех на всех".

Рой Кейс передал, что делегация "Исламского джихада" прибыла в Катар и, как ожидается, присоединится к переговорам вечером 14 января.