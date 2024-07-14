Ливан в ожидании войны с Израилем: сценарии – между плохим и худшим

Ливанцы обреченно ожидают широкомасштабной войны с Израилем, опасаясь, что по ее итогам их страна будет практически полностью разрушена. Но очевидно, что и Израилю придется заплатить большую цену за расширения конфликта с "Хизбаллой", и не факт, что результат устроит израильтян. Некоторые эксперты в регионе полагают, что большой войны не будет, по крайней мере в ближайшее время. Тем более, этот сценарий всеми силами стараются не допустить международные посредники, в первую очередь США и Франция. Однако развитие событий зависит от очень многих факторов – прежде всего от хода переговоров о прекращении огня в секторе Газы. Кроме того, в любой момент текущее противостояние между Израилем и "Хизбаллой" может перейти "красные линии", и война станет неизбежной.

Автор публикации: Марианна Беленькая.

Ежедневная эскалация

Противостояние между Израилем и "Хизбаллой" развивается по нарастающей. Практически каждый день из Ливана по израильской территории выпускаются десятки ракет. Только накануне в больницу "Зив" в Цфате были доставлены восемь пострадавших в результате обстрелов. На ушедшей неделе также был пополнен список погибших на севере страны израильтян – как гражданских, так и военных.

Напомним, что "Хизбалла" начала обстрелы израильского севера 8 октября 2023 года – на следующей день после нападения террористов ХАМАСа на Израиль. За прошедшие девять месяцев, "Хизбалла" выпустила по гражданским и военным израильским объектам свыше 5 тысяч ракет и снарядов, а также множество беспилотников. Десятки тысяч человек на севере Израиля были вынуждены покинуть свои дома, и неизвестно, когда они смогут вернуться.

В свою очередь, отвечая на атаки "Хизбаллы", Израиль наносит удары по районам на юге Ливана, а также в долине Бекаа, которые контролирует шиитская "Партия Аллаха". За девять месяцев, прошедших с начала войны, "Хизбалла" подтвердила гибель около 360 своих бойцов (арабские СМИ пишут, что их уже 460), есть жертвы и среди гражданского населения Ливана. Жизнь на юге страны практически остановилась, как и в Израиле – тысячи ливанцев были вынуждены эвакуироваться в более безопасные районы.

Однако до сих пор стороны соблюдали "красные линии", не атакуя намеренно гражданскую инфраструктуру, в первую очередь объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения. При этом угрозы с обеих сторон звучат все громче, все явственней и демонстрация ими силы. Случаи ликвидаций Израилем высокопоставленных командиров "Хизбаллы" заметно участились. "Хизбалла", в свою очередь, то демонстрирует новое оружие, то разведывательные возможности – съемки с дронов стратегических объектов на севере Израиля.

В конце июня правительства сразу нескольких стран рекомендовали своим гражданам покинуть Ливан, опасаясь, что в ближайшие дни противостояние Израиля и "Хизбаллы" перерастет в полномасштабную войну, аналогичную Второй ливанской, 18-я годовщина начала которой отмечалась на этой неделе. Вернее, гораздо более серьезную.

"Хизбалла" усилилась

Еще в октябре 2021 года, когда Ливан оказался в очередной раз на пороге гражданской войны, Хасан Насралла объявил, что "в боевом крыле "Хизбаллы" только ливанцев, мужчин, обученных, вооруженных и имеющих опыт – 100 тысяч бойцов". Проверить это сложно. По израильским оценкам, численность боевиков "Хизбаллы" была завышена Насраллой в 3-4 раза. Тем не менее, для сравнения – численный состав ливанской армии – 85 тысяч человек, у христианских формирований – "Ливанских сил", которые считаются основными противниками "Хизбаллы" внутри страны, по заявлениям того же Насраллы, – 15 тысяч.

Так или иначе в июне этого года Насралла опять повторил слова о 100 тысячах бойцов, добавив, что лидеры различных группировок и движений из Ирана, Ирака, Сирии, Йемена и других стран предлагали ему отправить десятки тысяч боевиков на помощь "Хизбалле", но он сказал, что пока хватает собственных сил, несмотря на потери.

О том, что в случае расширения войны к "Хизбалле" могут присоединиться боевики из многочисленных проиранских группировок, предупреждали Израиль и США. Тем более уже сейчас "ось сопротивления" во главе с Тегераном демонстрирует единство фронтов. Помимо ХАМАСа и "Хизбаллы" войну Израилю объявили йеменские хуситы, а также шиитские группировки в Ираке и Сирии.

Укрепилась координация между "Хизбаллой" и суннитскими боевиками на территории самого Ливана. В обстрелах Израиля участвуют: спецподразделение "Фаджр" – боевое крыло радикальной суннитской группировки "Аль-Джамаа аль-Исламия" (ливанские "Братья-мусульмане"), боевики "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа), а также палестинского "Исламского джихада", базирующиеся в Ливане. Кроме того, "Хизбалла" дала зеленый свет ХАМАСу для вербовки молодых палестинских беженцев в Ливане. В итоге появилась новая военизированная группа "Авангард Наводнения аль-Аксы".

Особо стоит сказать об арсенале "Хизбаллы". По оценкам экспертов Израильского исследовательского института национальной безопасности (INSS), он в 10 раз больше, чем у палестинских группировок в секторе Газы до 7 октября, и гораздо серьезнее. Предположительно, у "Хизбаллы" есть 150 тысяч ракет, реактивных снарядов и другого смертоносного оружия, включая сотни высокоточных ракет средней и большой дальности, способные долететь до всех населенных районов Израиля. К ним относятся крылатые ракеты, баллистические ракеты, современные береговые противокорабельные ракеты, тысячи БПЛА и других беспилотников, а также точные противотанковые ракеты малой дальности.

Все это существенный апгрейд по сравнению со Второй ливанской войной. И США предупреждают Израиль, что его системы ПВО могут не выдержать массированную атаку из Ливана.

Существенную помощь в вооружении "Хизбалле" оказал Иран. Значительная часть ракет и беспилотников – иранские. Это или прямые поставки, или передача технологий, в том числе китайских или российских. Reuters сообщал о наличии на вооружении "Хизбаллы" российских противокорабельных ракет П-800 "Яхонт", которые были получены от Сирии.

Все это делает "Хизбаллу" самой серьезной военной силой в Ливане. Противостоять ей желающих нет, хотя критика и обвинения в адрес "Хизбаллы", что она ведет страну в пропасть, постоянно звучат и соцсетях, и в СМИ – как от журналистов и общественных деятелей, так и от политиков из христианских и суннитских партий, представляющих оппозицию. Но критика – это одно, а вооруженное восстание – другое. В свое время Ливан получил слишком серьезную прививку от гражданской войны, и никто из ливанских политиков не стремиться оказаться в этой ситуации вновь, несмотря на все накопленное недовольство.

Поэтому хотя "Хизбалла" и не хочет оказаться под градом обвинений ливанцев, что втянула страну в разрушительную войну, но, по большому счету, у нее развязаны руки поступать так, как она считает нужным. Поэтому ливанцы надеются только на помощь со стороны западных посредников.

Посредники пытаются договориться

Еще в октябре, понимая, что за действиями "Хизбаллы" стоит Иран, Вашингтон усилил свое военное присутствие в регионе и пригрозил Тегерану, что будет готов нанести удар по иранской территории в случае более масштабных действий. Это стало одной из причин относительной сдержанности "Хизбаллы", но панацеей быть не может.

Хасан Насралла утверждает, что обстрелы израильской территории из Ливана будут остановлены, как только будет достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газы между Израилем и ХАМАСом. Однако в Израиле не очень полагаются на эти слова. Жители севера страны не собираются возвращаться домой без гарантий, что боевики "Хизбаллы" в любой момент не возобновят обстрелы или не повторят сценарий ХАМАСа и проникнут в Израиль. Кроме того, будущее переговоров по Газе пока туманно.

На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пообещал активизироваться на северном фронте, как только будет закончена интенсивная фаза боев в Рафиахе, на юге секторе Газы. А министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что, даже если будет достигнуто соглашение о соглашении огня в Газе, это не будет связано с тем, что происходит на северной границе Израиля. То есть два варианта – или широкомасштабная война с "Хизбаллой", или же отдельные договоренности с ней, подкрепленные международными гарантами.

На таком фоне Вашингтон продолжает политику давления на Тегеран и "Хизбаллу". В частности, США дали понять, что могут поддержать Израиль в случае расширения боевых действий. В то же время именно США – одни из самых не заинтересованных в расползании войны в регионе. Это может нанести удар по надеждам Джо Байдена выиграть президентскую гонку. Кроме того, несмотря на громкие заявления, Вашингтон совсем не хочет втягивать своих военных в прямое участие в еще одном ближневосточном конфликте. И, наконец, третья причина – война в Ливане может окончательно похоронить планы администрации Байдена официально нормализовать отношения между Израилем и Саудовской Аравией. И США предприняли максимум усилий, чтобы найти способ погасить этот виток эскалации между Израилем и "Хизбаллой".

Посланник США Амос Хохштейн, добившийся демаркации морской границы между Израилем и Ливаном в 2022 году, за последние месяцы несколько раз посещал обе страны в поисках компромисса. Аналогично действуют и французские дипломаты. В целом предложения Вашингтона и Парижа практически идентичны. Все они основываются на модификации резолюции СБ ООН 1701, ставшей политическим итогом Второй ливанской войны. В ней среди прочего был призыв не размещать никакие вооруженные формирования, кроме миротворцев ООН и официальной ливанской армии, в районе от реки Литани до линии размежевания между Израилем и Ливаном (участок шириной примерно 10 км).

Этот пункт резолюции тогда реализовать не удалось. "Хизбалла" не только осталась в приграничном с Израилем районе, но и укрепила там свои позиции, постоянно устраивая провокации у "забора безопасности". Однако обе стороны старались не вступать в вооруженное противостояние за исключением отдельных инцидентов. Все изменилось после "черной субботы" – 7 октября 2023 года.

Сейчас посредники вновь предлагают отвести силы "Хизбаллы" к реке Литани, а на приграничном участке разместить усиленные вооруженные силы Ливана. В свою очередь Израиль должен прекратить нарушать ливанское воздушное пространство. Кроме того, в повестке переговоров – демаркация сухопутной границы между двумя странами.

Однако, учитывая предыдущий опыт, мало кто верит, что "Хизбалла" действительно уйдет от границы или уйдет на постоянной основе, а армия сможет контролировать ситуацию. К тому же все упирается в то, как будет развиваться ситуация в секторе Газы.

Внутренние проблемы Ливана

И еще один момент – в Ливане при всем желании не с кем договариваться и подписывать соглашения, даже если закрыть глаза на то, что ни правительство, ни армия на "Хизбаллу" повлиять не могут.

С 31 октября 2022 года в стране нет президента. Мишель Аун покинул свой пост после окончания шестилетнего срока. В ходе 12 попыток парламентарии так и не смогли выбрать ему замену. Борьба шла между кандидатом просирийских сил, включая "Хизбаллу", Сулейманом Франжье и выдвинутым прозападной оппозицией экс-министром финансов Джихадом Азуром. Ни один из них не смог заручиться необходимой для победы поддержкой 65 из 128 законодателей, хотя во время последнего голосования в июне 2023 года Азур лидировал.

В отсутствии президента некому подтвердить и полномочия правительства. Мишель Аун объявил об отставке действующего кабинета министров за день до завершения своих полномочий. В итоге все министры, включая главу правительства Наджиба Микати считаются сейчас временными. Сам Микати в отсутствии президента исполняет его обязанности, но учитывая неопределенный статус, он вряд ли может пойти на подписание каких-либо договоров, серьезно меняющих ситуацию в Ливане.

Из-за внутренних политических разногласий под вопросом и кандидатура командующего вооруженными силами Ливана. Полномочия Джозефа Ауна истекли еще в январе, когда ему исполнилось 60 лет. Парламент продлил их на год под предлогом эскалации с Израилем, как и полномочия других руководителей в сфере безопасности. Однако дело не в войне. Президента, за кем должно было бы быть последнее слово, – нет. Полномочия министра обороны Мориса Слима сомнительны. К тому же у него конфликт с командующим.

Проблему решили ненадолго. Вопрос о преемнике Ауна опять на повестке дня. Не исключено, что парламент вновь вмешается и еще раз продлит срок полномочий командующего армией и всех остальных силовиков. Обсуждается также, что такое продление может затронуть и всех служащих госсектора. Но такой расклад нравится не всем. Слишком много внутренних противоречий в Ливане.

Политический кризис отражается и на экономике. Временное правительство не может взять на себя ответственность за кардинальные реформы, которые требуют от Бейрута финансовые доноры. А без внешней помощи Ливану не выжить. Страна переживает один из самых серьезных экономических кризисов за последние десятилетия. С 2019 года национальная валюта потеряла около 95% своей стоимости, инфляция выросла до трехзначных цифр, банки ограничили большинству вкладчиков доступ к своим сбережениям, а 80% из примерно 6,5 миллионов человек в стране впали в нищету. Учитывая все это, Ливан просто не переживет войны. Впрочем, каждый месяц внутренних конфликтов обходятся ему тоже очень дорого.

Международные посредники пытаются урегулировать политический кризис в Ливане, но пока не удается. Местные политики погрязли в спорах, плюс к тому же наблюдают, как будет складываться ситуация в регионе – чем закончится война в Газе, что будет с самим Ливаном. Они пытаются оценить – может сейчас совсем не стоит торопиться с избранием президента и стоит подождать до парламентских выборов, которые должны состояться в 2026 году. А кто-то, наоборот, торопится провести выборы сейчас, опасаясь смены расклада сил в парламенте.

Ливан в любом случае проиграл

Ливанская франкоязычная газета L'Orient-Le Jour, выступающая в оппозиции к "Хизбалле", указывает, что Ливан станет одним из главных проигравших в войне в секторе Газы, независимо от ее исхода.

""Хизбалла" либо выйдет из этого конфликта усиленной, что потенциально изменит внутриполитический ландшафт Ливана, либо выйдет из этого конфликта подорванной, нанеся Ливану значительный ущерб", – пишет колумнист издания Энтони Самрани. По его мнению, вопрос лишь в том, кто перетянет канат – Иран или Израиль.

"В нынешних обстоятельствах победа Израиля означает разрушение Газы и части Ливана, а также крупную региональную эскалацию, которая может затронуть Сирию, Ирак, Персидский залив и, конечно же, Иран. Главным эффектом победы "Хизбаллы" станет усиление влияния Ирана в Ливане, Сирии, Ираке, Йемене и Палестине. Короче говоря, это либо выжженная Израилем земля, либо иранский империализм", – говорится в статье. Автор считает, что на данный момент преимущество у Ирана, и оно будет сохраняться до тех пор, пока США не будут готовы к прямому противостоянию с Ираном.

При этом, понимая все расклады, Самрани предпочитает сценарий без широкомасштабной войны, даже если это позволит "Хизбалле" полностью захватить контроль над Ливаном.

Более выгодные позиции "Хизбаллы"

Вопрос в том, каковы шансы договориться. Ливанские эксперты полагают, что "Хизбалла" находится в лучшей ситуации, чем израильское правительство. На нее не оказывается такого давления изнутри и нет срочной потребности вернуть граждан в свои дома, как у Израиля. Да, "Хизбалла" не заинтересована в повышении градуса эскалации, но в любом случае готова к противостоянию с Израилем и знает, как нарисовать "картину победы" при любом сценарии.

"Враг, который не способен прекратить операцию в Рафиахе и добиться каких-либо успехов, сможет ли он вторгнуться к югу от реки Литани?", – этот риторический вопрос озвучил в своей речи на прошлой неделе в среду генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла. Он также добавил: "Требования противника отодвинуть "Хизбаллу" на 5 или 10 километров от границы – решают ли они ту тупиковую ситуацию, в котором находится противник на севере?"

Старший редактор Ближневосточного центра Карнеги в Бейруте Майкл Янг считает, что у Израиля нет военных сценариев, которые бы позволили достичь лучшего результата, чем переговоры или возврат к статус-кво. По словам Янга, у Израиля два пути – оккупация юга Ливана и создание там зоны безопасности, как уже было в период с конца 1970-х по 2000 год, или короткая военная операция, но тогда боевики "Хизбаллы" вернутся на зачищенную территорию, как только израильтяне уйдут. Затяжная война без определенного стратегического видения также не даст результатов, при этом она может оказаться разрушительной прежде всего для самого Израиля – как граждан, так и правительства.

"Проблема Израиля в том, что он верит, что сможет решить все свои трудности, прибегнув к насилию. Но в последние три десятилетия это привело к обратному эффекту. Иран и "Хизбалла" усилили свои точки давления на израильтян", – пишет Янг.

В то же время директор Центра политических исследований имени Иссама Фареса при Американском университете в Бейруте Джозеф Бахут оценивает вероятность полномасштабной войны между Израилем и "Хизбаллой" как "три из десяти". Однако он не исключает, что ситуация может измениться в любой момент, и тогда главным будет вопрос о способности США сдержать Израиль.

Список вопросов

Ливанцы возлагают определенные надежды на визит Нетаниягу в Вашингтон, где 24 июля он должен выступить перед Конгрессом США. Но, учитывая, как развиваются события в самих США, все больше сомнений, что администрация Байдена сможет еще на что-то повлиять. И похоже, все игроки на Ближнем Востоке уже просто ждут, чем закончится предвыборная президентская кампания в Америке.

Собственно, никто не знает и сколько времени есть и у Нетаниягу, с учетом внутренних израильских проблем.

В итоге все можно свести к короткому списку вопросов:

1. Будет или нет прекращение огня в секторе Газы?

2. Какой настрой у администрации президента США Джо Байдена и как сильно она готова давить на Израиль по вопросам Газы и Ливана?

3. Что с давлением на Израиль других стран, а главное международных судебных институтов?

4. Как будет подходить подготовка к выборам США?

5. Решится ли Израиль действовать против "Хизбаллы", если она прекратит огонь?

6. Как будет развиваться политическая ситуация внутри Израиля?

7. Считает ли Биньямин Нетаниягу тотальную войну в Ливане залогом своего политического выживания?

8. Убежден ли Израиль в том, что в среднесрочной перспективе война с Ираном неизбежна и что необходимо как можно раньше ослабить главную карту противника?

И самое главное, что следует помнить – ситуация в ближневосточном регионе меняется буквально каждый день и самым кардинальным образом.