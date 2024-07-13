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Израиль

На севере осколками сбитой ракеты тяжело ранена военнослужащая

время публикации: 13 июля 2024 г., 21:57 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 22:57
На севере осколками сбитой ракеты тяжело ранена военнослужащая
Ayal Margolin/Flash90

Военнослужащая ЦАХАЛа получила тяжелые ранения от осколка ракеты, выпущенной из Ливана и сбитой над израильской территорией, сообщает пресс-служба армии.

Еще одна военнослужащая получила ранения средней степени тяжести, а две - ранены легко. Пострадавшие доставлены в больницу "Зив". Сообщения переданы семья пострадавших. Из больницы "Зив" передали, что в течение дня туда были доставлены восемь человек, пострадавших в результате обстрелов севера страны.

Сообщается также, что в вечерние часы были зафиксированы 15 запусков ракет с территории Ливана. Большинство ракет были сбиты силами ПВО ЦАХАЛа. Позднее ВВС израильской армии нанесли удар в районе населенного пункта Тевнит в районе Набатии. Согласно опубликованной информации, там находился один из полевых командиров "Хизбаллы".

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